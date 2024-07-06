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Фигурное катание

Сегодня, 13:40

Ягудин считает, что Плющенко сможет восстановить тройной аксель

Зарина Халимхонова
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на вопрос, сумеет ли Евгений Плющенко восстановить тройной аксель.

«Конечно! Я потерял эту связь с прыжками. Единственное, что у меня есть — несчастный тройной тулуп. Женя всю жизнь на льду. Я немного в другом направлении работаю. Он тренирует каждый день, насколько знаю. Я уверен, он сделает! Он с железным характером!», — сказал Ягудин.

18 мая в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на собственном шоу в Баку Плющенко исполнил тройной тулуп. Недавно двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на спине.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
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