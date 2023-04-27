Ягудин сравнил проект «Ледниковый период» с футбольной медиалигой

Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр-2002 в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о возможности создания медийных соревнований по фигурному катанию по примеру футбольной медиалиги.

«В «Ледниковом периоде» участвуют те, кто никогда не катался: и блогеры, и футболисты. Все могут себя попробовать. У нас же есть школы для, условно, всех желающих и проводятся турниры, но только это не освещается так масштабно, как в футболе. Но лишним никогда ничего не будет. Я всегда ратую за то, чтобы пробовать, а потом уже делать определенные выводы», — приводит слова Ягудина «Газета.Ru».