Ягудин в день рождения стал победителем турнира по шоу-программам

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08). Как сообщается в пресс-релизе, победитель турнира получит 5 миллионов рублей. За второе место — 3 миллиона, за третье — 1 миллион. Результаты турнира: 1. Алексей Ягудин: 20,00 2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов: 19,17 3. Анна Щербакова: 19,08 Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин: 18,83 Софья Акатьева: 18,75 Михаил Коляда: 18,58 Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев: 18,50 Елизавета Туктамышева: 18,17 Алина Загитова: 18,09 Камила Валиева: 17,83 Марк Контратюк: 17,75 Татьяна Волосожар/Максим Траньков: 17,58 Евгений Семененко: 17,42 Евгения Медведева: 17,41 Анастасия Мишина/Александр Галлямов: 16,67 Андрей Мозалев: 16,25 Елена Радионова: 16,00 Евгения Тарасова/Владимир Морозов: 15,84 Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол: 15,42 Петр Гуменник: 15,08 Матвей Ветлугин: 14,91 Дмитрий Алиев: 12,84 Макар Игнатов: 12,75 Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: 11,75