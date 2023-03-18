Ягудин в день рождения стал победителем турнира по шоу-программам

Сегодня, 20:27
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла.
Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).
Как сообщается в пресс-релизе, победитель турнира получит 5 миллионов рублей. За второе место — 3 миллиона, за третье — 1 миллион.
Результаты турнира:
1. Алексей Ягудин: 20,00
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов: 19,17
3. Анна Щербакова: 19,08
Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин: 18,83
Софья Акатьева: 18,75
Михаил Коляда: 18,58
Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев: 18,50
Елизавета Туктамышева: 18,17
Алина Загитова: 18,09
Камила Валиева: 17,83
Марк Контратюк: 17,75
Татьяна Волосожар/Максим Траньков: 17,58
Евгений Семененко: 17,42
Евгения Медведева: 17,41
Анастасия Мишина/Александр Галлямов: 16,67
Андрей Мозалев: 16,25
Елена Радионова: 16,00
Евгения Тарасова/Владимир Морозов: 15,84
Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол: 15,42
Петр Гуменник: 15,08
Матвей Ветлугин: 14,91
Дмитрий Алиев: 12,84
Макар Игнатов: 12,75
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: 11,75