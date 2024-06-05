Ягудин вспомнил о жестких психологических приемах Тарасовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, как тренер Татьяна Тарасова уколола его булавкой перед соревнованиями.

«Стою перед соревнованиями, чувствую, что-то кольнуло. Думаю: «Что происходит?» А это Тарасова меня булавочкой колет. Я спрашиваю: «Татьяна Анатольевна, вы что делаете?» Она говорит: «Ты какой-то бледный стал», — цитирует Ягудина РИА «Новости».

Ранее олимпийская чемпионка Нататья Бестемьянова, тренировавшаяся у Тарасовой, рассказала, что тренер однажды дала ей пощечину как «психологический прием».

После этого Тарасова заявила, что могла «треснуть» своих подопечных и подчеркнула, что у нее не было никакой планки допустимой жестокости.