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Сегодня, 16:51

Ягудин высказался о ситуации с отцом Александры Трусовой

Алина Савинова
Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию о том, что отец российской фигуристки Александры Трусовой требовал запретить ему и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.

«Во-первых, мне всегда приятно находиться в одной компании с величайшей Татьяной Анатольевной Тарасовой. Пусть и в списке нелюбимых комментаторов отца фигуристки Александры Трусовой. Во-вторых, я не знаком лично ни с Сашей, ни с ее отцом. Да, мы виделись на соревнованиях, привет-пока, но не более. Мы никогда близко не общались с Трусовой.

Я всегда с уважением относился к Саше, ее достижениям и мастерству. Даже не совсем понимаю, в чем суть претензий. Но каким бы хорошим спортсменом ни была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников — это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг — чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?

Но я не в обиде на отца Александры. И готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю. Татьяна Анатольевна всегда поддерживала девочек больше всех. И выдвигать требования отстранить от комментирования Тарасову возмутительно", — написал Ягудин в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления 18-летней фигуристки. Он был недоволен тем, что специалисты критиковали катание его дочери.

Татьяна Тарасова, Александра Трусова, Алексей Ягудин. Отец Трусовой требовал отстранить Тарасову и Ягудина от эфиров? Это похоже на правду
Источник: https://t.me/yagudin_official/720
Фигурное катание
Александра Трусова
Алексей Ягудин
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