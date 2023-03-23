0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:45

Ягудин высказался о судействе на турнире шоу-программ

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Победитель турнира шоу-программ, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» назвал свою тройку фаворитов среди конкурентов и оценил работу судей.

— Вы правда ездили посреди дня откатать показательный на Битве московских школ? То есть утренний прогон в «Мегаспорте», затем на ЗИЛ и обратно.

— Да. Я мог отказаться, но знал, что мне нужна раскатка. Когда предложили там откатать, я ухватился обеими руками за эту возможность, никто же не запрещал, говорю — только без отмен, ребят. Повезло. Потому что на прогоне утром ты ничего не сделаешь, один раз откатался и все. А мне нужно было разогнаться. Вечером сразу на лед без разминки. Так что это был осознанный выбор. Я рад, что рискнул прыгнуть тулуп там и он получился. И это вселило в меня такую дополнительную уверенность... Пазл сложился.

— Кто вам понравился на этом турнире кроме себя?

— А я себе сам не нравлюсь, всегда кажется, что можно было по-другому сделать.

— Вы себя в тройку не поставили бы?

— Я себя не могу оценивать и в тройки ставить. Я же не смотрел все номера. Что мне понравилось? Очень дерзким и профессиональным был Ветлугин. Он сделал именно шоу-программу, что было заложено в сути турнира — импровизация, креатив. Очень понравились Туктамышева, Коляда. Многих я и не видел. Без ума от номера Тани [Тотьмяниной] и Максима [Маринина] — в их номере я увидел стать, прям жирно, профессионально, красочно, очень тонко! Я все-таки вижу разницу между теми, кто выступает на опыте в «Ледниковом периоде» и другими.

— Я от многих слышал — судейство необъяснимое. Ветлугин 21-й, а многие номера, которые как раз можно было на «Ледниковом» откатать, — в тройке или рядом с ней.

— А «Ледниковый период» и есть креатив, театр на льду. То же самое пытались сделать и здесь. Но, конечно, когда ты в начале, то сложнее, выгоднее выступать ближе к завершению.

У нас есть в фигурном катании люди, которые пеняют на судейство. Так и тут — одни говорят, как Ветлугин мог проиграть, другие — как Ягудин мог выиграть. Меня учили — если ты проиграл, не в судьях дело, ищи проблемы в себе. Что касается Матвея — с опытом все придет. Мне понравился его номер, и спасибо ему за него. Вновь повторюсь, не видел практически никого, я старался абстрагироваться и готовился к своему номеру, — сказал Ягудин.

Алексей Ягудин. «Чего стоила победа? Обезболивающих и уколов». Ягудин — о триумфе на турнире шоу-программ

Алексей Ягудин
Обсудить
Читайте также
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин ответил на критику своего номера на турнире шоу-программ

Ягудин — критикам: «Может, поучатся так кривляться, чтобы выигрывать?»