Ягудин высказался о судействе на турнире шоу-программ

Победитель турнира шоу-программ, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» назвал свою тройку фаворитов среди конкурентов и оценил работу судей.

— Вы правда ездили посреди дня откатать показательный на Битве московских школ? То есть утренний прогон в «Мегаспорте», затем на ЗИЛ и обратно.

— Да. Я мог отказаться, но знал, что мне нужна раскатка. Когда предложили там откатать, я ухватился обеими руками за эту возможность, никто же не запрещал, говорю — только без отмен, ребят. Повезло. Потому что на прогоне утром ты ничего не сделаешь, один раз откатался и все. А мне нужно было разогнаться. Вечером сразу на лед без разминки. Так что это был осознанный выбор. Я рад, что рискнул прыгнуть тулуп там и он получился. И это вселило в меня такую дополнительную уверенность... Пазл сложился.

— Кто вам понравился на этом турнире кроме себя?

— А я себе сам не нравлюсь, всегда кажется, что можно было по-другому сделать.

— Вы себя в тройку не поставили бы?

— Я себя не могу оценивать и в тройки ставить. Я же не смотрел все номера. Что мне понравилось? Очень дерзким и профессиональным был Ветлугин. Он сделал именно шоу-программу, что было заложено в сути турнира — импровизация, креатив. Очень понравились Туктамышева, Коляда. Многих я и не видел. Без ума от номера Тани [Тотьмяниной] и Максима [Маринина] — в их номере я увидел стать, прям жирно, профессионально, красочно, очень тонко! Я все-таки вижу разницу между теми, кто выступает на опыте в «Ледниковом периоде» и другими.

— Я от многих слышал — судейство необъяснимое. Ветлугин 21-й, а многие номера, которые как раз можно было на «Ледниковом» откатать, — в тройке или рядом с ней.

— А «Ледниковый период» и есть креатив, театр на льду. То же самое пытались сделать и здесь. Но, конечно, когда ты в начале, то сложнее, выгоднее выступать ближе к завершению.

У нас есть в фигурном катании люди, которые пеняют на судейство. Так и тут — одни говорят, как Ветлугин мог проиграть, другие — как Ягудин мог выиграть. Меня учили — если ты проиграл, не в судьях дело, ищи проблемы в себе. Что касается Матвея — с опытом все придет. Мне понравился его номер, и спасибо ему за него. Вновь повторюсь, не видел практически никого, я старался абстрагироваться и готовился к своему номеру, — сказал Ягудин.