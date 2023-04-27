Ягудин заявил, что боится исполнять тройные прыжки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в рамках Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея в Сочи рассказал, планирует ли еще исполнять тройной тулуп в будущем.

«У меня нет проблем с тройным прыжком физически — проблема в страхе. Когда с возрастом ты уже тупо по-человечески от страха готов обосраться, уж простите. Это же как Олимпиада того времени, только сейчас! Только тогда был четверной, сейчас — тройной. Силы-то у меня есть, конечно. У меня скрипит бедро и очень болит колено — плюс страх. А под страхом у тебя ватные ноги, ты боишься, что сейчас не прыгнешь. Прыгать тройной тулуп еще? Конечно! Проблема только в контроле под воздействием страха. Я так был воспитан: когда у меня что-то не получается даже в 43-летнем возрасте, я себя грызу ночами даже из-за помарки. Потом пытаюсь исправить ошибку. Я таким всегда был», — приводит слова Ягудина Sport24.

В марте 43-летний заслуженный фигурист уже исполнял этот прыжок в рамках турнира шоу-программ.