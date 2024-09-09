Яметова отреагировала на появление Игнатовой на прокатах сборной России

Фигуристка сборной России Вероника Яметова в интервью «СЭ» рассказала о подготовке к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 13-14 сентября в Санкт-Петербурге.

— Сейчас активно готовимся к контрольным прокатам, поэтому как раз в сентябре приостановили работу с тройным акселем и четверными. Работаем больше над вращениями, скольжением. Но в будущем планирую показать тройной аксель на стартах.

Согласна, что в настоящее время элементы ультра-си нужны, потому что в женском одиночном катании, да и в любом фигурном катании, очень высокая конкуренция. Мы не выезжаем на международные старты, но в России она тоже сильная. Хотя хореографией, скольжением, компонентами можно тоже набирать хорошие баллы, они важны.

— Сильный состав на прокатах — даже Саша Игнатова выйдет. Как вам в такой элитной компании?

— С девочками я знакома давно, мы уже несколько сезонов катаемся вместе — и с Аделией Петросян, и с Софой Акатьевой, и с Сашей, с другими. Мы уже сдружились в принципе, мне комфортно с ними выступать. Я смотрю на них, как они прыгают сложные элементы — и это мотивирует тянуться за такими же результатами. Саша Игнатова на прокатах? Это здорово.

17-летняя Яметова — победительница финала Кубка России (2022). На прошедшем чемпионате страны в Челябинске она заняла пятое место.