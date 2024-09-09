Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:30

Яметова отреагировала на появление Игнатовой на прокатах сборной России

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Фигуристка сборной России Вероника Яметова в интервью «СЭ» рассказала о подготовке к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 13-14 сентября в Санкт-Петербурге.

— Сейчас активно готовимся к контрольным прокатам, поэтому как раз в сентябре приостановили работу с тройным акселем и четверными. Работаем больше над вращениями, скольжением. Но в будущем планирую показать тройной аксель на стартах.

Согласна, что в настоящее время элементы ультра-си нужны, потому что в женском одиночном катании, да и в любом фигурном катании, очень высокая конкуренция. Мы не выезжаем на международные старты, но в России она тоже сильная. Хотя хореографией, скольжением, компонентами можно тоже набирать хорошие баллы, они важны.

Вероника Яметова. «Моя проблема со льдом решена». Как готовится к сезону единственная фигуристка-сборница из региона

— Сильный состав на прокатах — даже Саша Игнатова выйдет. Как вам в такой элитной компании?

— С девочками я знакома давно, мы уже несколько сезонов катаемся вместе — и с Аделией Петросян, и с Софой Акатьевой, и с Сашей, с другими. Мы уже сдружились в принципе, мне комфортно с ними выступать. Я смотрю на них, как они прыгают сложные элементы — и это мотивирует тянуться за такими же результатами. Саша Игнатова на прокатах? Это здорово.

17-летняя Яметова — победительница финала Кубка России (2022). На прошедшем чемпионате страны в Челябинске она заняла пятое место.

Вероника Яметова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку возле бара
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Единый день голосования завершился уверенным лидерством действующих губернаторов
Летевший из Москвы в Стамбул самолет компании Pegasus экстренно сел в Варшаве
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Сегодня
Вчера
Неделя