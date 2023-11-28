Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:29

Яметова рассказала, что получит две профессии после учебы в колледже

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, куда поступила после окончания девятого класса. Спортсменка окончила школу с золотой медалью.

«В Пермский педагогический колледж. Я на заочном обучении. Если бы поступила на очное, то не успевала бы совмещать учебу с тренировками. Нужно было выбирать что-то одно, и я выбрала тренировки. Насколько я знаю, в моем колледже учится Аня Фролова, но мы на разных курсах. Я иду по двум специальностям и получаю два диплома. Первый на тренера и второй на всякий случай на учителя начальных классов. Люблю общаться с детьми», — цитирует Яметову Sport24.

В этом сезоне 16-летняя Яметова заняла второе место на двух этапах «Гран-при России» — в Красноярске (211,29 балла за короткую и произвольную программы) и Москве (212,75).

В 2023 году фигуристка стала победительницей «Кубка первого канала» в составе команды «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-600091-figuristka-yametova-rasskazala-chto-poluchit-dve-professii-posle-ucheby-v-kolledzhe
Фигурное катание
Вероника Яметова
0
Читайте также
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live с Верой Базаровой
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Яметова рассказала, как сумела закончить школу с золотой медалью