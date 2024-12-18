Рудковская: «Об истории с Парсеговой не жалею. Мы так наладили бизнес Тутберидзе!»

Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала в интервью «СЭ» о последствиях судебной тяжбы между школой и мамой 12-летней фигуристки Арины Парсеговой Натальей.

— Яна Александровна, а честно — вы по поводу истории с Парсеговой не жалеете? Поступили бы так же сейчас?

— Не жалею ни о чем. Беспрецедентный кейс в истории фигурного катания и спорта в целом. Правда победила неблагодарную ложь со стороны мамы, которую мы доказали в каждом пункте. Решение вступило в законную силу. У нас огромное количество спортсменов на контракте. И мы расстаемся со всеми нормально, расторгаем контракты по обоюдному согласию, без судов, прощая затраченные средства. Хотя так же вкладывали. Но когда тебе в душу плюют обманным путем, это не может остаться безнаказанным. То, что случилось, — некрасивая история, соглашусь! Можно было прийти по-человечески, поговорить, как делают другие родители. И, смею вас уверить, конфликта бы не было! Но так как был такой плевок и очень много вранья...

Я вообще хотела прийти на финальное судебное заседание и простить все долги, причем об этом плане знали даже наши адвокаты. Выиграть дело, но прийти на последнее заседание и все простить. Но тут влез ты, Дима. Если бы не твое интервью, так бы и сделала. Из-за тебя пришлось доводить до конца. Зато как мы Этери Георгиевне наладили бизнес! Раз в квартал теперь контрольные прокаты за денежку. Потому что, после того как она сделала открытую тренировку для Парсеговой, она поняла: это неплохой бизнес. На государственной арене сделали билеты по 10 тысяч, на 5 миллионов продали, говорят, что заплатили аренду... Так прекрасно, еще и принесла деньги в казну. Плюс Redkassa свои комиссионные заработала. Все в плюсе! И бизнес налажен. Кто бы что ни говорил, именно кейс Парсеговой не только оказался поучительным, но и бизнес настроил!