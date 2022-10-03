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Фигурное катание

Сегодня, 17:57

Рудковская о словах Тарасовой: «Татьяна Анатольевна не оценила шутку. Она боец старой школы»

Владислав Флегонтов
,  
Владимир Пушкарев

Совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова Татьяна Тарасовой о Евгении Плющенко.

В интервью «СЭ» Тарасова назвала Плющенко «идиотом» за его критику в адрес Алексея Ягудина.

«Ну это же была шутка! Разогрев! Если они и будут выступать, то по шоу-программе. Понятно, что с прыжками, вращениями и дорожками по старой системе: 5,9, 6.0! Хотя Евгений 3 Олимпиады уже выступал по новой системе. Татьяна Анатольевна шутку не оценила. Она — боец старой школы. Но разве в боксе и в боях без правил бойцы поют друг другу дифирамбы перед матчем? Тогда такой бокс будет никому не интересен! Представляете, какой сейчас интерес будет к этому противостоянию? Тем более во время популярности спортивных тотализаторов. А какие ставки и рейтинги будут у Первого канала? Мне фокус Евгения понятен», — сказала Рудковская «СЭ».

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам, заявив, что тот не умеет кататься.

Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
Яна Рудковская
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