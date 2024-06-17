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Фигурное катание

Сегодня, 09:15

Рудковская: «Муравьева запросила серьезную сумму, которую мы пока не можем ей предложить»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный продюсер, генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» поделилась подробностями отказа от участия в шоу Софьи Муравьевой.

— Яна, давайте сразу с места в карьер — вы хотели бы пригласить Соню Муравьеву в предстоящие шоу?

— Я официально пригласила ее и в «Золушку», и в «Спящую красавицу». Лично ей написала. И никаких подводных камней не было, от слова «совсем».

— А кого вы вообще считаете примами в своих шоу ?

— У нас пока четыре примы: Саша Трусова, Юля Липницкая, Алена Косторная и Соня Муравьева. Это те люди, у которых есть ключевые роли, как и в балете, и которые присутствуют на афишах.

Софья Муравьева. «Не обиделась и даже не отписалась от нее». Рудковская — об отсутствии Муравьевой в шоу

Как и на госзакупках, есть госставка. Олимпийские чемпионы и вице-чемпионы Олимпийских игр получают больше всех. Далее идут чемпионы мира, Европы и России. Все остальные — кордебалет. Мы же еще учитываем популярность на данный момент, активность в социальных сетях. Также титулы, в первую очередь международные. У Сони самый высокий гонорар по сравнению со всеми спортсменами нашей академии.

Обидно ли мне? Соня запросила серьезную сумму, пока мы не можем ей ее предложить. Это всего лишь бизнес. Я очень хорошо отношусь к Соне и точно не обиделась. И даже не отписалась от нее (смеется).

Фигурное катание
Софья Муравьева
Яна Рудковская
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