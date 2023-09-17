Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:30

Рудковская — о поездке на Олимпиаду: «Мы близки к хорошему исходу»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Удивило, что очень мало людей сегодня, по сравнению с прошлым годом и тем более позапрошлым, когда Саша Трусова прыгнула пять четверных. Чувствуется, что нет международных стартов, есть спад, скучно. Уровень и атмосфера были не те, которые хотелось видеть, их нельзя сравнивать с предыдущими годами. Это видно и по шоу — люди хотят, чтобы перед ними выступали новые чемпионы мира и Европы. И у ребят мотивация пропадает. Но прокаты — это пролог, все главное будет в сезоне.

— Что-то можно сделать с интересом, спасти его — или все зависит от возвращения?

— А федерация много делает — чемпионат России по прыжкам тот же. Надо только попросить, чтобы Первый канал правила не менял по ходу соревнований (Рудковская намекает на историю в командном турнире по прыжкам, когда организаторы по ходу соревнований удвоили очки за последний раунд. — Прим. «СЭ»). Вообще столько, сколько делают в России для развития фигурного катания, нигде больше не делают. Уж поверьте мне.

Думаю, наша федерация, Министерство спорта и Олимпийский комитет России приложат максимум усилий для возвращения, потому что кататься внутри России — конечно, большой мотивации нет. Но президент уже сказал, что должны ребята ехать под нейтральным флагом. Что-то мне подсказывает — мы близки к хорошему исходу.

Камила Валиева. «Камила стала очень сексуальной. Но для спорта ей стоит похудеть». Рудковская — о старте сезона
Фигурное катание
Олимпиада
Яна Рудковская
5
Обсудить
Читайте также
СМИ сообщили о смерти лауреата госпремии СССР Николая Добронравова
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рудковская посоветовала Валиевой худеть

Рудковская раскрыла, что сказала Трусовой, сидя рядом с ней в «Мегаспорте»