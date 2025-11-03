3 ноября, 22:10
Генеральный директор «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о состоянии здоровья сына Александра Плющенко после выступления в шоу.
«В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить — ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца — заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят.
Была опция, при которой роль принца откатал бы хореограф, но Александр отказался, они так с Евгением решили — сказали, что будет кататься. Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле, под наблюдением. С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем. Вечером должны были уехать в Москву, но сейчас остаемся в Санкт-Петербурге. При такой ситуации ехать нельзя, думаю, что останемся еще на сутки», — сказала Рудковская «СЭ».
3 ноября «СЭ» сообщил, что 12-летнего фигуриста Александра Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
Симон Вирсаладзе
А зачем нам эта инфа?
04.11.2025
dedpihto59
Загнали пацана ради бабла и пиара а сейчас плачутся:weary::thumbsdown::bangbang:?
04.11.2025
Ferrero1981
Гном гномыч стал фигуристом?
04.11.2025
Highlander
Службе опеки надо изымать ребенка от этих дегениратов. Иначе убьют мальчонку. Итак ему детство поломали.
04.11.2025
Scallagrim
Лишить родительских прав
04.11.2025
seiko
Ещё один жополижец... По стопам кузи-гея!
04.11.2025
ValeraK
Хайп. Мальчику здоровья!
04.11.2025
МаратХ
Горе родители, двумя словами
04.11.2025
Ни кто кроме нас
Дура конченная
04.11.2025
Максим Черный
я до сих пор помню как один ублюдок, отобрав ои квоту в сочи обосрался.. ради пиара... лишать тахих родоков прав надо... м..р...а...зи..
04.11.2025
Максим Черный
а в госдуме не обсуждали состояние сраного щеночка - мука-мукыча...? помрет и х с ним...
04.11.2025
Дм
Т.е. был бы обычный ребёнок, просто "аспиринку" дали и всё! А здесь шумиха на всю страну....
04.11.2025
Секир-башка
Да нам вообще по херу.
03.11.2025
Ryibolov
Да какая она мать. У неё в глазах $ и € свекают. Лишить материнства. Что бы с этими горе-родителями сделали в той же Финляндии?
03.11.2025
Иван Л.
До чего же мерзкие персонажи! И на здоровье мальчшики лишь б хайпануть
03.11.2025
Алексей Волков
реально два выродка эксплуататора. УЖАС.
03.11.2025
Diman_madridista
Какая же вы гадкая парочка, пиар на собственном ребенке делаете. Желаю всем вашим ученикам одних только поражений на всех турнирах
03.11.2025
Ryibolov
Идиоты. Ради бабла сына убивают.Отобрать у них ребёнка.
03.11.2025