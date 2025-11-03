Видео
3 ноября, 22:10

Рудковская — о состоянии здоровья сына: «Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Яна Рудковская.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о состоянии здоровья сына Александра Плющенко после выступления в шоу.

«В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить — ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца — заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят.

Была опция, при которой роль принца откатал бы хореограф, но Александр отказался, они так с Евгением решили — сказали, что будет кататься. Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле, под наблюдением. С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем. Вечером должны были уехать в Москву, но сейчас остаемся в Санкт-Петербурге. При такой ситуации ехать нельзя, думаю, что останемся еще на сутки», — сказала Рудковская «СЭ».

3 ноября «СЭ» сообщил, что 12-летнего фигуриста Александра Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.

    Александр Плющенко (Гном Гномыч)
    Яна Рудковская
