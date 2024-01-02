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Фигурное катание

Сегодня, 11:30

Рудковская: «Трусова приносит 30 приносит кассы на шоу, остальное — Плющенко и сам бренд»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный продюсер шоу Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» оценила, на кого из фигуристов идут зрители.

— А вы делали замеры — на ваши шоу идут скорее люди, которые детей хотят отвести на новогоднее мероприятие, или фанаты фигурного катания?

— Мы делали исследование — при покупке билетов на сайте спрашивали: «Почему вы покупаете билет?» И варианты — идете на Плющенко, Трусову, бренд, других? Плющенко — 40 процентов, Трусова — 30, бренд — 20 и остальные еще 10 процентов. Многие люди действительно видят Плющенко — и берут, потому что привыкли. Они могут не разбираться настолько в фигурном катании, им вообще по барабану. Да, сказка выстроена вокруг Саши, но она на сегодняшний день 30 процентов кассы, все остальное — бренд и Евгений.

Я была на шоу Навки и в восторге. Так что... женщины рулят! Думаю, у нас сопоставимые бюджеты. Но у нас очень разные и сказки, и стилистика, и костюмы.

— Илья Авербух бы взгрустнул.

— Масштабы нельзя сравнивать. У Тани очень масштабно, но думаю, такие кареты летающие и водопады, как у нас, пока не делал никто. И все-таки наш каст — 120 артистов. Это очень много, поверьте. Это уровень Beyonce по задействованию артистов в шоу, — заявила Рудковская.

Роман Костомаров и&nbsp;Татьяна Навка после выступления на&nbsp;шоу Ильи Авербуха. «Костомаров — самый кассовый фигурист страны. С ним на афише никто не нужен». Интервью Яны Рудковской

Фигурное катание
Александра Трусова
Яна Рудковская
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