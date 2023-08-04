Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:24

Японский фигурист Ханю объявил, что в скором времени сыграет свадьбу

Виталий Косик
Корреспондент
Юдзуру Ханю.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Японский фигурист Юдзуру Ханю объявил о том, что в скором времени сыграет свадьбу. 28-летний спортсмен не рассказал, кто станет его избранницей.

«Я, Юдзуру Ханю, решил жениться... До конца своей жизни я буду делать все возможное, чтобы двигаться вперед в фигурном катании вместе со всеми, кто меня поддерживает», — написал Ханю в соцсетях.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

Фигурное катание
Юдзуру Ханю
5
Обсудить
Читайте также
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Депутат Свищев высказался о возможном переходе фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана

В Казахстане подтвердили смену гражданства российской фигуристки Самоделкиной