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Фигурное катание

Сегодня, 06:37

Японский фигурист Уно одержал победу на «Гран-при Канады»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Японский фигурист Шома Уно одержал победу на «Гран-при Канады» в Миссисоге.

24-летний фигурист набрал 183,17 балла за произвольную программу. по сумме двух выступлений на его счету 273,15 балла.

Второе место занял еще один представитель Японии Као Миура (265,29 балла). Тройку сильнейших замкнул итальянец Маттео Риццо (251,03 балла).

Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.

«Гран-при» ISU-2022/23

2-й этап

«Гран-при Канады» (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно (Япония) — 273,15

2. Као Миура (Япония) — 265,29

3. Маттео Риццо (Италия) — 251,03

4. Киган Мессинг (Канада) — 250,72

5. Камден Пулкинен (США) — 219,06

6. Лукас Бричги (Швейцария) — 212,43

7. Стивен Гоголев (Канада) — 210,64

8. Александр Селевко (Эстония) — 206,11

9. Джимми Ма (США) — 204,39

10. Денис Васильев (Латвия) — 197,45

11. Конрад Орзел (Канада) — 195,42

Произвольная программа

1. Шома Уно (Япония) — 183,17

2. Као Миура (Япония) — 171,23

3. Киган Мессинг (Канада) — 171,03

4. Маттео Риццо (Италия) — 169,85

5. Стивен Гоголев (Канада) — 152,70

6. Лукас Бричги (Швейцария) — 148,08

7. Александр Селевко (Эстония) — 145,74

8. Камден Пулкинен (США) — 143,99

9. Джимми Ма (США) — 142,66

10. Денис Васильев (Латвия) — 128,44

11. Конрад Орзел (Канада) — 125,73

Фигурное катание
Као Миура
Шома Уно
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