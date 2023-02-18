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Фигурное катание

Сегодня, 18:09

Липницкая поддержала Плющенко: «Без справедливого судейства вся работа тренеров, детей, их родителей, не имеет никакого смысла»

Иван Шитик
Корреспондент
Юлия Липницкая.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая поддержала заявление Евгения Плющенко, который выступил с критикой качества судейства на официальных турнирах в России.

«Каждый день вижу гигантскую работу в «Ангелах Плющенко», которая дает абсолютно реальные результаты. Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей, не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», — написала Липницкая в социальных сетях.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Юлия Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года (командный турнир). В личном первенстве Олимпиады-2014 Юлия Липницкая заняла шестое место.

Евгений Плющенко (справа). «Он не последний человек в фигурном катании». Бутырская — о претензиях Плющенко к судьям

Евгений Плющенко
Юлия Липницкая
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