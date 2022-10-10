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Фигурное катание

Сегодня, 08:20

Юлия Липницкая показала фотографии со своей двухлетней дочкой

Виктория Кравченко
Юлия Липницкая.
Фото Соцсети
Юлия Липницкая.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Юлия Липницкая в своих соцсетях опубликовала фотографию со своей двухлетней дочкой Каталиной.

Отцом девочки является бывший фигурист Владислав Тарасенко. Спортсмены вместе тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Юлия Липницкая. Фото Соцсети
Юлия Липницкая.
Фото Соцсети

Юлия Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года (командный турнир). В личном первенстве Олимпиады-2014 Юлия Липницкая заняла шестое место. Золото завоевала россиянка Аделина Сотникова (Россия).

9 сентября 2017 года ФФКР официально подтвердила завершение карьеры Липницкой.

Юлия Липницкая
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