Юлия Липницкая показала фотографии со своей двухлетней дочкой

Российская фигуристка Юлия Липницкая в своих соцсетях опубликовала фотографию со своей двухлетней дочкой Каталиной.

Отцом девочки является бывший фигурист Владислав Тарасенко. Спортсмены вместе тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Юлия Липницкая. Фото Соцсети

Юлия Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года (командный турнир). В личном первенстве Олимпиады-2014 Юлия Липницкая заняла шестое место. Золото завоевала россиянка Аделина Сотникова (Россия).

9 сентября 2017 года ФФКР официально подтвердила завершение карьеры Липницкой.