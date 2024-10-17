Юлия Липницкая родила второго ребенка

Как стало известно «СЭ», олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая около трех недель назад родила сына. Отцом ребенка является человек из мира фигурного катания — но не тот, кого в СМИ называют мужем олимпийской чемпионки, то есть не Владислав Тарасенко.

Напомним, что в 2020 году Юлия родила дочь Каталину от Тарасенко. В октябре 2022-го он был мобилизован на СВО и до сих пор находится в зоне боевых действий. В июне 2023-го Тарасенко приезжал в отпуск в Москву. В ответ на просьбу рассказать о своей жизни на фронте полгода назад экс-фигурист заблокировал корреспондента «СЭ».

Несмотря на беременность, Липницкая присутствовала на всех публичных мероприятиях нового сезона — на контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске в августе, Мемориале имени Гринькова в конце сентября и первом этапе юниорского «Гран-при» в Москве неделю назад, хотя пропустила короткую программу.

26-летняя Липницкая на сегодняшний день работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу.