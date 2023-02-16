Юниорки заявили 18 прыжков ультра-си в произвольной программе на первенстве России

Фигуристки, выступающие в женском одиночном катании на первенстве России в Перми, заявили 18 элементов ультра-си в произвольной программе — 13 четверных и 5 тройных акселей. Распределение по ультра-си выглядит следующим образом:

Алина Горбачева: два четверных сальхова и четверной тулуп.

Дарья Садкова: четверной тулуп.

Софья Титова: два тройных акселя и два четверных сальхова.

Вероника Жилина: два четверных тулупа, четверной сальхов, тройной аксель.

Надежда Понтелеенко: четверной тулуп.

Алиса Юрова: тройной аксель.

Любовь Рубцова: четверной риттбергер и секвенция тройной лутц + тройной тулуп + тройной аксель (выглядит, как ошибка, конечно, по крайней мере каскад).

Мария Гордеева: четверной тулуп и четверной сальхов.

Фигуристы имеют право в своем прокате не следовать заявленному контенту. Произвольная программа начнется в 16 февраля в 16.15 по московскому времени.