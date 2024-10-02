Юрист Анцелиович об отклоненной апелляции Валиевой: «Больше сторона Камилы ничего сделать не может»

Спортивный юрист Анна Анцелиович в комментарии для «СЭ» отреагировала на то, что федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«В принципе, больше сторона Камилы ничего сделать не может. После того как федеральный верховный суд Швейцарии пересмотрел это дело, то что-то еще из практических шагов нельзя сделать. Да, кто-то ссылается на европейский суд по правам человека, но это уже из области нереальных предположений. А так нет, больше нечего сделать, это окончательное решение», — сказала Анцелиович «СЭ».

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.

Денис Сафронов