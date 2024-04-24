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Допинг

Сегодня, 16:16

Юрист Прокопец объяснил, как ситуацию с допингом китайских спортсменов можно использовать для защиты Валиевой

Артем Бухаев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос «СЭ», может ли сторона защиты российской фигуристки Камилы Валиевой использовать ситуацию с допингом китайских спортсменов.

«Как мы знаем, Валиевой была подана апелляция в Верховный суд Швейцарии на решение CAS. Мы осведомлены, что суд Швейцарии может отменить или изменить решение CAS в случае процессуальных норм. Не думаю, что на ситуацию Валиевой повлияет факт дела с китайскими спортсменами, который требует самостоятельного расследования. Безусловно, на месте адвокатов Валиевой я бы предоставил это дело, предоставил доказательства того, что ВАДА так себя ведет по отношению к другим спортсменам. Но не уверен, что это может быть процессуальным основанием для отмены решения. Хотя, конечно, ситуация вопиющая», — сказал Прокопец «СЭ».

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.

Камила Валиева
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