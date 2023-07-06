Юрист объяснил, какие последствия могут ждать Сотникову из-за положительной допинг-пробы

Юрист антидопинговой практики Владислав Чепелев рассказал «СЭ», могут ли олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову ждать какие-то последствия из-за положительной допинг-пробы.

Спортсменка в интервью YouTube-каналу Tatarka FM сообщила, что после Игр в Сочи в 2014 году у нее якобы были проблемы с нарушением антидопинговых правил. На той Олимпиаде спортсменка стала чемпионкой в женском одиночном катании.

«В случае обнаружения в допинг-пробе спортсмена запрещенного вещества он получает об этом уведомление, а также указание на право спортсмена вскрыть пробу Б и запросить лабораторную документацию. Далее до анализа пробы Б может быть наложено (а иногда обязательно накладывается) временное отстранение от участия в соревнованиях.

Если же проба Б не подтверждает результат анализа пробы А, то со спортсмена снимается временное отстранение, а проводивший расследование орган не выдвигает против спортсмена обвинение. Видимо, именно это и произошло в случае Аделины Сотниковой. По этой же причине и не было разбирательства: если проба Б оказалась «чистой», то не было и основания продолжать производство и проводить слушание по делу», — сказал Чепелев «СЭ».

Также юрист объяснил, почему информация о положительной допинг-пробе стала известно спустя почти 10 лет.

«Если исходить из слов Аделины Сотниковой, проба Б не подтвердила наличие в ее организме запрещенных веществ. На этом основании расследование по данному делу было завершено без проведения слушания, а сама спортсменка продолжала соревноваться до сезона 2015/2016.

Почему удалось сохранять это в тайне почти 10 лет? Все процессы и процедуры обработки результатов тестирования спортсменов являются конфиденциальными (пункт 4.1 Международного стандарта по обработке результатов). Информация о начале разбирательства по пробе А Аделины Сотниковой не обязательно должна публиковаться антидопинговым органом, он может этого и не делать», — сказал Чепелев «СЭ».

В четверг, 6 июля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило РИА «Новости», что у организации нет информации по поводу того, что у олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой якобы находили запрещенные препараты.