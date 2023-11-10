Юрист считает, что в CAS не хотят дальнейшей задержки по делу Валиевой

Юрист Анна Анцелиович заявила, что вынесение решения Спортивным арбитражным судом (CAS) в течение двух месяцев является быстрым процессом и говорит о желании организации больше не затягивать с делом фигуристки Камилы Валиевой.

10 ноября стало известно, что CAS завершил слушания по делу 17-летней российской вспортсменки. Решение будет вынесено в январе 2024 года.

«Думаю, что решение правда будет в январе, я так понимаю, что они хотят вынести решение до очередной годовщины Олимпиады, которая проходила в 2022 году. Вынесение решения за два месяца — это очень быстро для CAS. Думаю, что арбитры испытывают давление со стороны общественности, федераций, спортсменов, что дело тянется долго. Все ждут решения по судьбе золота Олимпиады, большое количество сторон заинтересовано, поэтому, думаю, CAS не хочет дальше затягивать это дело», — приводит ТАСС слова Анцелиович.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.