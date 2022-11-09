Юрист заявила, что Валиевой придется компенсировать расходы ВАДА в случае проигрыша дела в CAS

Юрист Анна Анцелиович рассказала о вариантах развития дела фигуристки Камилы Валиевой.

Во вторник, 8 ноября стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало дело спортсменки в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Для начала нужно четко прояснить, какое решение будет обжаловано в CAS. ВАДА в соответствии со своим регламентирующими документами считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), не вынося очень долго вердикт по делу Валиевой, де-юре ее оправдало. Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию в CAS и является заявителем (истцом), а ответчиками — Валиева и РУСАДА.

К ВАДА, как это было в феврале в Пекине, могут присоединиться также Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU), подав отдельные апелляции. Тогда все апелляции будут объединены в одно разбирательство. ВАДА как заявитель оплатит CAS 1000 швейцарских франков при подаче апелляции для инициирования разбирательства. Затем суд предложит всем сторонам разделить авансовый платеж, требуемый непосредственно для проведения слушаний, размером обычно от 30 до 40 тысяч франков. ВАДА как заявитель должно выплатить 50%, а РУСАДА и Валиева — по 25%, хотя ответчики могут отказаться платить, и тогда заявитель должен взять на себя всю сумму. Не получив взнос в полном размере, CAS не будет продолжать процесс, но если ответчики проиграют в суде, то они должны будут компенсировать ВАДА все расходы или их часть в соответствии с решением CAS», — приводит ТАСС слова Анцелиович.

Ранее, 21 октября в РУСАДА заявили, что не будут обнародовать вердикт по делу 16-летней Валиевой и ее персонала, так как по правилам спортсменка является защищенным лицом.

В пробе Валиевой, взятой во время чемпионата России 25 декабря 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр-2022 в Пекине после того, как фигуристка стала чемпионкой в командных соревнованиях. После заседания выездной панели CAS Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях, в которых она заняла четвертое место.