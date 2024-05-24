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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Юрий Лоза оценил перспективы музыкальной карьеры Камилы Валиевой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Певец, композитор и музыкальный критик Юрий Лоза в интервью «СЭ» заявил, что будущее Камилы Валиевой как певицы зависит от вложенных в нее средств.

Ранее знаменитая российская фигуристка рассказала, что ее первый музыкальный трек находится «на стадии разработки и в нем будет секретная формула успеха».

— Все упирается в раскрутку. Если будет грамотная раскрутка, можно из кого угодно сделать что угодно. Берите пример с Клавы Коки. Пирожок ни с чем, который вдруг становится медиазвездой и среди главных лиц. Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее. После раскрутки она становится персонажем, поет даже, концерты дает. Так, может быть, и у Валиевой все зависит от того, сколько в нее будет вложено денег, усилий, умения каких-то конкретных пиарщиков.

— Но Валиева больше известна как фигуристка...

— Если Клава Кока может петь, почему эти не могут петь, фигуристки? Вопрос только к их самооценке. Кто хочет, тот и поет. Я как профессиональный звукорежиссер, композитор и аранжировщик могу вам сказать, что сейчас есть куча программ, которые могут подправить голос. Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите. Или те же Бузова или Клава Кока, они живьем не издали ни одного звука. На студии можно сделать любую девочку поющей достаточно правильно и ровненько, — сказал Лоза «СЭ».

Камила Валиева. «Посмотрите на Бузову — любую девочку можно раскрутить!» Юрий Лоза — о Валиевой-певице и Олимпийских играх

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 18-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстраенения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Фигурное катание
Камила Валиева
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