Певец Юрий Лоза: «Спорт — это про понты, премии и пренебрежение здоровьем»

Известный музыкант Юрий Лоза в интервью «СЭ» оценил популярность фигурного катания, а также выразил свое мнение о спорте высших достижений.

— Вы следите за фигурным катанием? В самом фигурном катании уверены, что оно очень популярно.

— В любом случае это работа. Попробуй встань на коньки, прокатись! Встал? А теперь прыгни! Люди, которые достигают высот в любом виде спорта, — большие труженики. Без труда вы не сможете стать фигуристом, гимнастом, бегуном — никем. Поэтому уважение к этому труду у меня есть.

Еще что надо понимать: не каждый выйдет толкать ядро, а на каток выходят многие. Это популярный вид спорта. Есть другие... Шахматы, например. Сколько человек играет в шахматы в классе? Двое-трое. А зимой на каток все ходят. Что массово, то пользуется большим спросом, и пробиться труднее.

— Влияют на наш спорт западные санкции?

— Если мы говорим о физкультуре, на нее ограничения не влияют. А физкультура — про здоровье. Спорт высших достижений — политика и пренебрежение здоровьем. Видел недавно, спросили 100 спортсменов: «Готовы ли вы стать инвалидами через 10 лет ради олимпийской медали?» 90 процентов ответили, что да.

— Деформация сознания.

— Да. У них другая психика. Это не про здоровье нации. Спорт — про понты, премии, престижное дело.

— А музыканты полезнее спортсменов, получается?

— Ну охренеть вы сказали. Музыканты разные! Многие музыканты приносят столько вреда, что лучше бы про них и не писали, — сказал Лоза «СЭ».

В четверг, 23 мая, исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил календарь всероссийских соревнований в сезоне-2024/25. Этапы «Гран-при России» начнутся 25-27 октября в Магнитогорске, а закончатся 22-24 ноября в Санкт-Петербурге.