Зачем в сборной России делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир о жарком межсезонье с Бетиной Поповой

В пятницу, 8 сентября, в 15:30 по московскому времени мы откроем новый сезон эфиров на YouTube-канале «Кваксель» с российской фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. И обсудим самые животрепещущие темы в преддверии возвращения фигуристов на лед!

— Что произошло с Алиной Горбачевой и почему она могла сбежать?

— Почему в танцах делят деньги, все ли в истории с Валерием Ангелополом так однозначно?

— Как уходят из России фигуристы и продолжится ли этот процесс?

— Продолжит ли карьеру Трусова и другие?

— В какой форме пары Бетины Косторная/Куница и Собинина/Ходыкин?

И все вопросы, которые вы предложите в чате и комментариях. Присоединяйтесь к эфиру и зовите знакомых!