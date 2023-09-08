Зачем в сборной России делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир о жарком межсезонье с Бетиной Поповой

Сегодня, 11:00
В пятницу, 8 сентября, в 15:30 по московскому времени мы откроем новый сезон эфиров на YouTube-канале «Кваксель» с российской фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. И обсудим самые животрепещущие темы в преддверии возвращения фигуристов на лед!
— Что произошло с Алиной Горбачевой и почему она могла сбежать?
— Почему в танцах делят деньги, все ли в истории с Валерием Ангелополом так однозначно?
— Как уходят из России фигуристы и продолжится ли этот процесс?
— Продолжит ли карьеру Трусова и другие?
— В какой форме пары Бетины Косторная/Куница и Собинина/Ходыкин?
И все вопросы, которые вы предложите в чате и комментариях. Присоединяйтесь к эфиру и зовите знакомых!