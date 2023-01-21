Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:06

Загитова «чуть-чуть» не согласилась с решением вычесть баллы у своей команды на Кубке Первого канала

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Telegram Дзен

Капитаны команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию Камила Валиева и Алина Загитова оценили решение организаторов после падение фигуристки Анастасии Зининой.

Валиева: «Мудро ли поступили что вычли баллы из-за падения Зининой? Считаю, что правильный поступок. Надеюсь, команда Алины примет этот поступок».

Загитова: «Я чуть-чуть не согласна с этим решением. Мой спортсмен в моей команде старался и выкладывался. Жалко, что такие ситуации бывают».

Оргкомитет Кубка Первого канала принял решение вычесть наименьшую сумму баллов из прокатов команды «Красной машины» в связи с ситуацией с Анастасией Зининой.

Фигуристка, выступающая за команду «Нас не догонят» Камилы Валиевой, не смогла закончить программу.

Алина Загитова
Анастасия Зинина
Камила Валиева
4
1
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Воздушный шар со взрослыми и детьми застрял на дереве на горе в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
Двое мужчин задохнулись во время готовки еды на кухне в Можайске
В Калужской области вскрыли квартиру с сотней запертых кошек
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Аделия Петросян высказалась о Загитовой в роли капитана
Организаторы приняли решение вычесть наименьшую сумму баллов у команды Загитовой из-за падении Зининой
Валиева объяснила, почему она не выйдет на лед на Кубке Первого канала
Команда Загитовой лидирует по итогам первого дня Кубка Первого канала
Зинину увезли на обследование после падения на Кубке Первого канала
Мозалев: «Хочу себя показать, победить и откатать чисто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Организаторы приняли решение вычесть наименьшую сумму баллов у команды Загитовой из-за падении Зининой

Аделия Петросян высказалась о Загитовой в роли капитана