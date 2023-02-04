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Фигурное катание

Сегодня, 18:24

Загитова дала совет начинающим фигуристам

Мария Куцубеева
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото AFP
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова дала совет начинающим фигуристам.

— Сегодня был твой мастер-класс. Ты одна, вокруг тебя несколько тысяч человек. Что может дать полчаса катания с тобой? Полезно ли это?

— Заниматься спортом в принципе полезно. Надеюсь, я помогла и открыла некоторые секреты фигурного катания. Поэтому я счастлива, что находилась здесь и проводила мастер-класс.

— Были какие-то удивления? Кто-то классно катался?

— Да, достаточно много профессиональных спортсменов собралось. Есть как непрофессионалы, так и профессионалы. Это не может не радовать.

— Мастер-класс показал популярность фигурного катания, многие хотят стать фигуристами. Какой совет ты можешь дать новичкам?

— Не люблю раздавать советы. Каждому свое. Для меня самое важное — дисциплина. Дисциплина во всем. Как в спорте , так и в жизни. Ну и найти тренера, который тебя приведет к успеху.

— Дисциплина в чем проявляется?

— Подъем, питание, сон. Это важно очень. Не опаздывать на тренировки.

Алина Загитова
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