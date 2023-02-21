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Фигурное катание

Сегодня, 16:40

Загитова дебютирует в роли диджея на матче «Локомотива»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова станет диджеем на матче футбольного «Локомотива».

— За музыкальную составляющую в день матча будет отвечать Imanbek — музыкант из Казахстана и обладатель премии «Грэмми-2021» за ремикс на трек Roses. Артист выступит с часовым DJ-сетом на центральной аллее у Южной трибуны. Рядом с ним за диджейским пультом окажется Алина Загитова, российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка и самая титулованная фигуристка России. Начало сета — в 18.45, — говорится в релизе.

Ранее Загитова спела на шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с исполнительницей Zivert.

«Локомотив» 22 февраля на «РЖД Арене» проведет первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака», начало — в 20.00 мск.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
Алина Загитова
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