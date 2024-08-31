Загитова эмоционально прокомментировала свое шоу «Хранители времени»

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после шоу «Хранители времени».

«Пишу со слезами на глазах. Я благодарна каждому, всем, кто принимал участие в шоу. Казань, спасибо за теплый прием!

Эта история на льду останется в моем сердце навсегда, она останется в ваших сердцах, в сердце каждого кто пришел и увидел шоу «Хранители Времени»! Спасибо, Казань! Спасибо, Татарстан! Дальше больше!» – написала Загитова в своем Telegram-канале.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона. Это был продюсерский дебют Алины.

22-летняя Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в официальных соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.