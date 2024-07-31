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Фигурное катание

Сегодня, 16:49

Загитова — про слухи о романе с Кридом: «Мы просто общаемся, Егор очень добрый»

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Мария Успенская
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Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала слухи о романе с рэп-исполнителем Егором Кридом.

22-летняя спортсменка в июне была приглашена на праздник по случаю 30-летнего юбилея певца. В своих соцсетях она опубликовала совместное с Кридом фото, на котором музыкант обнимает и целует фигуристку в лоб. Позже Загитова посетила большой сольный концерт исполнителя в Москве на «ВТБ Арене».

«Отношения — это громко сказано. Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. Егор позвал меня на день рождения. Я запостила фотографию. С этого все началось», — сказала Загитова в интервью на БИМ-радио.

Алина Загитова и&nbsp;Егор Крид. Поцелуй на камеру и знакомство с родителями. У Загитовой роман с Егором Кридом?

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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