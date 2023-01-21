Загитова напутствовала свою команду на Кубке Первого канала знаменитой оговоркой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в напутствии перед стартом Кубка Первого канала процитировала одну из самых известных своих оговорок.

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Загитова является капитаном команды «Красная машина» и сказала фигуристам следующее: «Я коротко, чтобы поднять настроение, как у нас в команде принято. Будьте самими собими».

Камила Валиева, которая возглавляет команду «Нас не догонят», сказала: «Это полусоревнование-полушоу. Кайфуйте и получайте удовольствие!»

В турнире принимают участие лучшие пары, одиночники и одиночницы страны. Они поделены на две команды, победитель определится по сумме баллов.

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