Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не планирует переезжать в Казань, когда в городе откроется её школа фигурного катания.

«Она в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой. Алина глубоко вовлечена как минимум в стадию реализации инфраструктурного проекта, мы полностью согласовали с ней и ее командой специалистов все планировки. Это не будет, конечно, какой-то супердворец, но достаточно функциональный тренировочный объект для того, чтобы там были все возможности выращивать достойных фигуристов нашей страны», — приводит слова Леонова ТАСС.