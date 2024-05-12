Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы

Сегодня, 10:35
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не планирует переезжать в Казань, когда в городе откроется её школа фигурного катания.
«Она в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой. Алина глубоко вовлечена как минимум в стадию реализации инфраструктурного проекта, мы полностью согласовали с ней и ее командой специалистов все планировки. Это не будет, конечно, какой-то супердворец, но достаточно функциональный тренировочный объект для того, чтобы там были все возможности выращивать достойных фигуристов нашей страны», — приводит слова Леонова ТАСС.
Ранее стало известно, что одаренные фигуристы смогут заниматься в школе Загитовой на льготной основе или бесплатно. Проект планируется реализовать в 2024-м году. При этом, олимпийской чемпионкой уже ведется подбор тренерского состава.