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Фигурное катание

Сегодня, 14:55

Загитова — хейтерам: «Подойдите ко мне, спросите или скажите что-то, и мы с вами поговорим»

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что не понимает, почему люди часто жестко критикуют ее. Он призналась, что ищет проблему в себе.

«Я как человек, любящий покопаться в себе, разобраться, почему человек ведет себя так по отношению ко мне, хочу все время спросить: «Почему?» Подойдите ко мне, спросите или скажите что-то, и мы с вами поговорим. Я спокойно, открыто со всеми общаюсь. Вы знаете все мои расписания, куда я иду. Подойдите. Но почему-то такого еще пока не было», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Ранее фигуристка призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве. Она также поделилась воспоминаниями о том, как однажды попала в аварию с мамой.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
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Загитова призналась, что стыдилась ходить в брендовых вещах из-за хейтеров