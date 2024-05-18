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Фигурное катание

Сегодня, 17:15

Загитова опубликовала пост в честь своего 22-летия

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию в честь своего дня рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 22 года.

«С днем рождения меня», — подписала снимок Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, однако спортсменка принимает участие в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигуристка учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

Фигурное катание
Алина Загитова
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