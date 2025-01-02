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Фигурное катание

2 января, 23:14

Загитова опубликовала видео с распаковкой новогодних подарков от фанатов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Скриншот видео
Telegram Дзен

Фигуристка Алина Загитова показала, как распаковывает подарки от фанатов на Новый год.

22-летняя спортсменка опубликовала 6-минутное видео с распаковкой в своем Telegram-канале.

«Спасибо за подарки и новогоднее настроение», — подписала публикацию Загитова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала «Гран-при» (2017) и чемпионка России (2018). Она единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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Фигурное катание
Алина Загитова
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