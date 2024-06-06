Загитова планирует попробовать себя в тренерской деятельности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хочет попробовать себя в тренерской деятельности после открытия школы ее имени в Казани.

«Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — сказала Загитова во время Петербургского международного экономического форума.

Ранее стало известно, что спортсменка в школе будет выполнять роль генерального менеджера. Кже сейчас она занимается подбором тренерского состава. Кроме того, одаренные фигуристы смогут заниматься в школе Загитовой на льготной основе или бесплатно. Проект планируется реализовать в 2024 году.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.