Загитова поделилась мнением об академии фигурного катания СКА

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что думает об академии фигурного катания СКА и Арине Ротенберг.

«Всегда радостно, когда фигурное катание развивается. Открытие таких школ, естественно, развивает фигурное катание. Всегда только положительные эмоции от этого.

В частности, об Арине могу сказать, что она классная девочка, которая стремится, знает, чего она хочет. Очень работоспособная девочка», — передает слова Загитовой пресс-служба СКА.

Сегодня, 27 августа, девушка участвовала в презентации клуба, где провела мастер-класс и выступила с показательным номером.