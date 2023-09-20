Загитова показала танцы с сестрой Сабиной в стиле R'n'B

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Telegram-канале новые танцевальные видео со своей родной сестрой Сабиной.

Нв видео девушки одеты в спортивные штаны и широкие футболки, а на головах у них бейсболки. Девушки танцуют под две композиции в стиле R'n'B.

Ранее Загитова выпустила серию футболок с надписью #безызбежно.

21-летняя фигуристка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.