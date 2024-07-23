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Фигурное катание

Сегодня, 17:32

Загитова получила диплом о высшем образовании: «Эти четыре года пролетели незаметно»

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Telegram
Telegram Дзен

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что ей вручили дипломом о высшем образовании и поделилась впечатлениями от обучения в университете.

Спортсменка обучалась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика». 18 июня она рассказала, что защитила дипломную работу на отличную оценку.

«Эти 4 года пролетели незаметно, но у меня осталось очень много приятных воспоминаний об университете! Хочу сказать большое спасибо преподавателям, которые помогали мне развиваться в сфере продюсирования, а также друзьям, за то, что всегда были рядом и давали списывать (шучу!). Вперед, к новым свершениям!» — написала Загитова в своем Telegram-канале.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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