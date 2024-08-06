Загитова представила тизер своего ледового шоу «Хранители времени»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Telegram-канале тизер своего ледового шоу «Хранители времени».

Представление состоится на «Татнефть Арене» в Казани 29 августа. Одну из ролей также исполнит выступающий в танцах на льду фигурист Дмитрий Соловьев.

Ранее спортсменка рассказывала, что в своем проекте отдает дань уважения семейным ценностям, традициям и истории республики Татарстан.

22-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в официальных соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.