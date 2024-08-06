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Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Загитова представила тизер своего ледового шоу «Хранители времени»

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Telegram-канале тизер своего ледового шоу «Хранители времени».

Представление состоится на «Татнефть Арене» в Казани 29 августа. Одну из ролей также исполнит выступающий в танцах на льду фигурист Дмитрий Соловьев.

Ранее спортсменка рассказывала, что в своем проекте отдает дань уважения семейным ценностям, традициям и истории республики Татарстан.

22-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в официальных соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Источник: https://t.me/azagitova_official/2035
Фигурное катание
Алина Загитова
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