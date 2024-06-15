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Фигурное катание

Сегодня, 13:13

Загитова приняла участие в номере Люси Чеботиной на премии «Муз-ТВ»

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Global Look Press
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Российская фигуристка Алина Загитова выступила на сцене на премии «Муз-ТВ» — 2024.

Церемония вручения премии в области популярной музыки состоялась 14 июня в Москве в спортивном комплексе «ЦСКА Арена». 22-летняя Загитова на мероприятии спела вместе с Люсей Чеботиной ее хит «Лучшая подруга».

Алина Загитова и Люся Чеботина на музыкальной премии.
Фото Скриншот трансляции
Алина Загитова поет на премии «Муз-ТВ».
Фото Скриншот трансляции

Фигуристка дважды появлялась на сцене во время премии «Муз-ТВ». До номера с Чеботиной он награждала победителя в номинации «Лучшее видео» — им стал певец Мот с клипом «Случайности не случайны».

Загитова не первый раз принимает участие в совместных номерах с российскими поп-исполнителями. В феврале 2023 года спортсменка спела «Credo» вместе с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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