Загитова призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что в детстве ее заставляли заниматься фигурным катанием, несмотря на ее нежелание.
«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила», — цитирует Загитову Первый канал.
Ранее стало известно, что финансовое состояние фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.