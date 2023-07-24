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Фигурное катание

Сегодня, 14:43

Загитова призналась, что стыдилась ходить в брендовых вещах из-за хейтеров

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что стеснялась ходить в брендовых вещах из-за осуждения.

«На самом деле сейчас многие хейтеры говорят: «Вот, она ходит в брендах, что она себе позволяет». Люди не понимают, насколько это было тяжело. Поэтому иногда даже чуть-чуть стыдно ходить в брендах, признаюсь», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Ранее фигуристка призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве. Она также поделилась воспоминаниями о том, как однажды попала в аварию с мамой.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
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