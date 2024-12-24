Загитова прокомментировала отказ в гранте на свое шоу

Российская фигуристка Алина Загитова отреагировала на отказ в гранте на свое ледовое шоу «Алые паруса».

«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — написала Загитова в своем телеграм-канале.

23 декабря стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.

Шоу должно было быть представлено в 2025 году в Санкт-Петербурге. 29 августа Загитова дебютировала в Казани со своей ледовой программой под названием «Хранители времени».