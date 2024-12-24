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Фигурное катание

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Загитова прокомментировала отказ в гранте на свое шоу

Сергей Разин
корреспондент
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова отреагировала на отказ в гранте на свое ледовое шоу «Алые паруса».

«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — написала Загитова в своем телеграм-канале.

Алина Загитова. Загитовой не дали 75 миллионов рублей. Она просила грант на свое шоу

23 декабря стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.

Шоу должно было быть представлено в 2025 году в Санкт-Петербурге. 29 августа Загитова дебютировала в Казани со своей ледовой программой под названием «Хранители времени».

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Алина Загитова
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