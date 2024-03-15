Загитова рассказала, что фигурное катание является ее отдушиной

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о любви к фигурному катанию. Она призналась, что это ее отдушина.

«Я обожаю мой вид спорта, это моя отдушина на самом деле. Сейчас я понимаю, что, выходя на тренировки, а я это делаю каждый день, все бытовые заботы уходят на второй план, и ты просто кайфуешь, выходя на лед, и отбрасываешь все мысли», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Ранее Загитова поделилась мнением о будущем фигурного катания в России.

Ранее команда экс-спортсменки заняла третье место на Кубке Первого канала. Первой стала команда Анны Щербаковой, второй — команда Елизаветы Туктамышевой.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).