Загитова рассказала, что убрала филлеры из губ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила в социальной сети, что убрала из губ филлеры.

«Друзья, я приехала домой. Не пугаемся моего вида, врачи сказали, что этот отек будет в течение двух-трех дней. Да, этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ», — сказала Загитова на видео.

Летом фанаты заподозрили фигуристку в увеличении губ. Изначально Загитова заявила, что губы опухли из-за брекетов, но позже призналась, что действительно перенесла процедуру по увеличению губ.