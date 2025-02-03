Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 23:19

Загитова рассказала, что убрала филлеры из губ

Сергей Ярошенко
Истории «Вконтакте»
Алина Загитова.
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила в социальной сети, что убрала из губ филлеры.

«Друзья, я приехала домой. Не пугаемся моего вида, врачи сказали, что этот отек будет в течение двух-трех дней. Да, этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ», — сказала Загитова на видео.

Летом фанаты заподозрили фигуристку в увеличении губ. Изначально Загитова заявила, что губы опухли из-за брекетов, но позже призналась, что действительно перенесла процедуру по увеличению губ.

Алина Загитова на&nbsp;интервью у&nbsp;Надежды Стрелец. Загитова увеличила себе губы — сама призналась. Летом она винила в изменениях брекеты

Источник: Официальное сообщество Загитовой
Алина Загитова
Фигурное катание
Читайте также
Взрыв в ЖК «Алые паруса»: что известно и кто пострадал
Фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
В Эстонии жителям порекомендовали делать запасы из-за отключений электроэнергии
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде колумбийских наемников
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя